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لبنان

كرامي زار الراعي: لا عذر لتأخير انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
16-08-2023 | 02:26
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، مساء أمس، رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، وعرض معه الأوضاع العامة.

وبعد اللقاء، قال كرامي: "الزيارة لهذا الصرح سنوية، وكان يقوم بها والدي وعمي من قبلي لنبارك لغبطة البطريرك بمجيئه الى الشمال وبعيد انتقال السيدة العذراء. وكانت فرصة للتداول في معظم القضايا الوطنية التي تعنينا جميعاً، ومنها ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية المفتاح لتشغيل كل محركات البلد، وعندما يتأخر الانتخاب، نرسل اشارات سلبية لدول العالم والداخل اللبناني وللوجود المسيحي، وكلنا لا نرى عذرا لتأخير انتخاب الرئيس".
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تابع: "كما عرضنا للاحداث الأمنية المتنقلة في لبنان، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل بلاد العالم، ولكن في لبنان تفسر الامور على الصعيد الطائفي والمذهبي، والحمد لله لدينا الجيش الضامن الذي يحمي الجميع حتى الآن من الفتن المتنقلة والشيء الإيجابي الوحيد الذي اخذناه من هذه الأحداث أن الشعب اللبناني لديه من الإرادة والعزيمة لكي يعيش مع بعضه ولا خيار أمامن إلا حل مشاكلنا بأنفسنا".
ختم: "تطرقنا ايضا الى ملف القرنة السوداء، والخلاف الذي حصل، والذي أودى بحياة شخصين كريمين عزيزين من منطقة عزيزة على قلبنا، وكيف تدخلنا جميعاً لوأد هذه الفتنة. لا شك أن الدماء التي سالت هي دماؤنا كلنا، فدماء بشري هي دماؤنا، وما من شيء اسمه منطقتنا و منطقتكم. وإنطلاقاً من ذلك، ندعو إلى حل موضوع المياه والبرك لتخفيف التشنج الحاصل بين الأهل والجيران، وإلى أن يأخذ القضاء مجراه".
 

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