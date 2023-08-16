حُسِم الأمر.. هل ستُشارك "القوات" في الجلسة التشريعيّة غداً؟

أكد النائب فادي كرم أن "تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في الجلسة التشريعية يوم غدٍ لأنها غير دستورية"، لافتاً الى أن "حزب القوات اللبنانية سيطعن بما سيصدر عنها وعن أي جلسة تشريعية ستعقد في ظل الفراغ الرئاسي".

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وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رأى كرم أنه "لا معنى للحوار في أيلول في حال بقيت طروحات الأفرقاء متباعدة"، موضحاً أن "مشاركة القوات بالحوار مشروطة بغياب المناورة والتشاطر من قبل الفريق الآخر".