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لبنان

عن الحوار مع "حزب الله".. هذا ما قالهُ نائبٌ في "التيار"

Lebanon 24
16-08-2023 | 02:43
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كشف النائب سليم عون عن اجتماعٍ سيعقده تكتل "لبنان القوي" اليوم لحسم القرار حول المشاركة من عدمها في الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري يوم غد، موضحاً أنّ "الآراء داخل الكتلة مقسومة ولكن من دون تشدد من قبل النواب".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار عون إلى أنّ "التيار الوطني الحر يبحث مع حزب الله عن برنامج عمل يتضمن مساراً واضحاً بعيداً عن الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية"، مُجدداً الإشارة إلى "التساهل في الأسماء مقابل اقرار اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة".

وشدّد عون على أنّ "التقاطع مع المعارضة وإعادة الحوار مع حزب الله ليس اصطفافاً مقابل آخر، لأنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي يتطلب تواصلاً بين جميع الأفرقاء للوصل إلى حلول ثابتة".

ورداً على سؤال عن سبب رفض ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال: "ولماذا نقبل به؟".. وأضاف: "إن ما يحكى في هذا السياق ما هو إلّا محاكمة نوايا".

وعن الانتخابات داخل التيار، أكد أن "القانون الداخلي للحزب يسمح للنائب جبران باسيل الترشح مجدداً"، وقال: "لكلّ شخص منا الحق في الترشح ايضاً".
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