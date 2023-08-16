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لبنان
الآن.. إليكم سعر الدولار في السّوق الموازية
Lebanon 24
16-08-2023
|
03:01
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس التسعيرة نفسها للدولار.
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