الآن.. إليكم سعر الدولار في السّوق الموازية

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس التسعيرة نفسها للدولار.