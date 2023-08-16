وزير الطاقة يزفّ خبراً مُهماً إلى اللبنانيين.. ما هو؟

أعلنَ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وصول منصة "TransOcean Barents" المُخصصة للتنقيب عن النفط والغاز إلى "البلوك رقم 9" في المياه الإقليميّة اللبنانية.

وفي كلمةٍ له من مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم الأربعاء، قال فيّاض: "نحنُ على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9".

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وذكر فياض أنّ "شركة توتال النفطيّة متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا"، مشيراً إلى أنّ لبنان يقفُ على بُعد خطواتٍ قليلة من الإستكشاف.

بدوره، قال وزير الأشغال علي حميّة من المطار: "نأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً وأن يكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً".



