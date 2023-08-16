ردّ من وهاب على باسيل.. وهكذا أُدخل إسم أردوغان على الخطّ!

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ردّ رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر حسابه على موقع اكس، على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكتب: "عزيزي جبران المسألة ليست مائة سوري دخلوا عن طريق قبرص يدخل يومياً آلاف السوريين عبر الحدود بمساعدة المهربين ودولتنا تضبط التهريب البحري حتى لا تزعج أوروبا ولا تضبط البري الذي ينهك لبنان. دولة في خدمة السفارات وليست في خدمة مصالحها إفتحوا البحر كما فعل أردوغان".وكان باسيل قد كتب عبر حسابه على موقع اكس