Advertisement

لبنان

ردّ من وهاب على باسيل.. وهكذا أُدخل إسم أردوغان على الخطّ!

Lebanon 24
16-08-2023 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1098035-638277787066595338.jpg
Doc-P-1098035-638277787066595338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردّ رئيس حزب التوحيد وئام وهاب عبر حسابه على موقع اكس، على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكتب: "عزيزي جبران المسألة ليست مائة سوري دخلوا عن طريق قبرص يدخل يومياً آلاف السوريين عبر الحدود بمساعدة المهربين ودولتنا تضبط التهريب البحري حتى لا تزعج أوروبا ولا تضبط البري الذي ينهك لبنان. دولة في خدمة السفارات وليست في خدمة مصالحها إفتحوا البحر كما فعل أردوغان".
Advertisement
وكان باسيل قد كتب عبر حسابه على موقع اكس سائلاً عن مصير السوريين الذين عادوا من قبرص الى لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:23 | 2023-08-16
05:17 | 2023-08-16
05:14 | 2023-08-16
05:00 | 2023-08-16
04:50 | 2023-08-16
04:43 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24