"دولارات" تطيرُ في أجواء دولة عربيّة.. ما علاقة لبنان بها؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتقارير تفيد عن ضبط سلطات زامبيا طائرة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، على متنها 5.7 مليون دولار نقداً و602 قطعة من سبائك الذهب و5 مسدسات مع 126 طلقة.



وتحدّث ناشطون عن رمز الطائرة الذي تبين أنه "T7-ww"، وسط تكهنات وتساؤلات حول ما إذا كانت المركبة الجوية مصرية أم لبنانية.



وفي السياق، قال الصحفي المصري عبد الواحد عاشور إن الطائرة ليست مصرية، مشيراً إلى أن محتوياتها لا تخصّ بلاده، وقال: "الطائرة تحمل حروف تسجيل T7"، وهو رقم تسجيل لبناني. الطائرة لبنانية ومرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة".

وفي وقت سابق، صرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، بأن الطائرة القادمة من القاهرة تحمل "بضائع خطرة"، وقد هبطت يوم الاثنين حوالى الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.



وقال باندا إنهّ "تم ضبط هذه الطائرة وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، مشيراً إلى أن الأموال عُهد بها إلى بنك زامبيا بانتظار نتيجة التحقيق.



واحتجزت السلطات الزامبية 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات، وفق ما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".

إلى ذلك، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في مصر قيل أنه خاص بعملية تفتيش "الطائرة الكنز" في زامبيا، وقد تبين وجود حقائب مليئة بمبالغ طائلة من الأموال.