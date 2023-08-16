رحيل سيّدة فاضلة.. والدة زوجة الوزير الحلبي في ذمّة الله

غيّب الموت السيّدة الفاضلة عائدة شاكر صعب، أرملة الوزير والنائب السّابق المرحوم توفيف سليمان عسّاف، ووالدة زوجة وزير التربية والتعليم العالي في حُكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.

Advertisement

يُصلى على جثمانها الطاهر في منزلها في عيتات - قضاء عاليه الساعة 12 ظهر يوم الخميس 17 آب 2023 على أن يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي يوم الجمعة الواقع فيه 18 آب 2023 في دار طائفة الموحّدين الدروز شارع فردان - بيروت، إبتداءً من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 7 مساءً.

"لبنان24" يتقدّم من أفراد عائلة الفقيدة ومن الوزير الحلبي بأحرّ التعازي بهذا المُصاب الجلل، ويسألُ الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

