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لبنان

رحيل سيّدة فاضلة.. والدة زوجة الوزير الحلبي في ذمّة الله

Lebanon 24
16-08-2023 | 04:04
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غيّب الموت السيّدة الفاضلة عائدة شاكر صعب، أرملة الوزير والنائب السّابق المرحوم توفيف سليمان عسّاف، ووالدة زوجة وزير التربية والتعليم العالي في حُكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.
 
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يُصلى على جثمانها الطاهر في منزلها في عيتات - قضاء عاليه الساعة 12 ظهر يوم الخميس 17 آب 2023 على أن يوارى الثرى في مدافن العائلة.
 
تُقبل التعازي يوم الجمعة الواقع فيه 18 آب 2023 في دار طائفة الموحّدين الدروز شارع فردان - بيروت، إبتداءً من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 7 مساءً.
 
"لبنان24" يتقدّم من أفراد عائلة الفقيدة ومن الوزير الحلبي بأحرّ التعازي بهذا المُصاب الجلل، ويسألُ الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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