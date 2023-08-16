ملتقى التأثير المدني: إستهداف الإعلام الحرّ تقويض للدستور

إستِهدافُ #الإعلام_الحُرّ تقويضٌ لسُلطَة الدُّستُور.
هو #لبنان_الكيان يتعرَّضُ لإنقِضاضٍ على جيناتِه التأسيسيَّة. #الحُريَّة ستنتصر و #السِّيادةُ ستَعود،
أمَّا التَّاريخُ فيُمهِل ولا يُهمِل!
حمى الله #لبنان
#القضيّة_الّلبنانيّة pic.twitter.com/L5ygWkS7AS
— CIH Lebanon (@CIH_Lebanon) August 16, 2023
إستِهدافُ #الإعلام_الحُرّ تقويضٌ لسُلطَة الدُّستُور.
هو #لبنان_الكيان يتعرَّضُ لإنقِضاضٍ على جيناتِه التأسيسيَّة. #الحُريَّة ستنتصر و #السِّيادةُ ستَعود،
أمَّا التَّاريخُ فيُمهِل ولا يُهمِل!
حمى الله #لبنان
#القضيّة_الّلبنانيّة pic.twitter.com/L5ygWkS7AS