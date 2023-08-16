ملتقى التأثير المدني: إستهداف الإعلام الحرّ تقويض للدستور

كتب "ملتقى التأثير المدني" عبر حسابه على منصة "إكس": "إن إستِهدافُ الإعلام الحُرّ تقويضٌ لسُلطَة الدُّستُور. هو لبنان الكيان يتعرَّضُ لإنقِضاضٍ على جيناتِه التأسيسيَّة. إن الحُريَّة ستنتصر والسِّيادةُ ستَعود، أمَّا التَّاريخُ فيُمهِل ولا يُهمِل! حمى الله لبنان".



وأرفق الملتقى تعليقه بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بضرورة فك القيود التي تطوق العلم اللبناني لان " لُبنَان والحُريَّة صِنوان".