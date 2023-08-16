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لبنان
بعد وصول منصة الحفر إلى "البلوك رقم 9" النفطي.. توتال تُؤكد: ما يجري "خطوة مهمة"
Lebanon 24
16-08-2023
|
04:25
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أعلنت شركة توتال إنيرجيز، مشغّل الرّقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد حوالى 120 كيلومتر من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعد أن تعاقدت معها شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 ستنقل الفرق إلى منصة الحفر.
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يشكّل وصول الآليّاتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الإستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانيّة في 16 آب في مطار بيروت بحضور السيّد وليد فياض، وزير الطاقة والمياه، والسيّد علي حميه، وزير الأشغال العامّة والنّقل إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول.
شكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023.
شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 – فرع لبنان
إن توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتيْ الإستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و 4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة توتال إنيرجيز أوّل بئر إستكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020 وفقًا لإلتزاماتها التعاقديّة. مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة تستعدّ توتال إنيرجيز لحفر بئر إستكشافيّ ثانٍ. وسيتمّ حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023.
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