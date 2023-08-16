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لبنان

موجة الحر لم تنته.. وهذا ما ينتظرنا اعتباراً من الغد

Lebanon 24
16-08-2023 | 04:29
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أعلن الاب ايلي خنيصر المتخصص المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، انه واعتبارا من بعد ظهر الخميس ١٧ آب ٢٠٢٣، ستدخل موجة شديدة الحرارة لبنان وسوريا من جهة البحر، مع رطوبة عالية 92%، فتتحوّل الاجواء الى خانقة ساحلاً وجبلاً لمدة 48 ساعة تقريباً، امّا البقاع فيبقى على حاله، 38-42 درجة.
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