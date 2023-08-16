موجة الحر لم تنته.. وهذا ما ينتظرنا اعتباراً من الغد

أعلن الاب ايلي خنيصر المتخصص المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، انه واعتبارا من بعد ظهر الخميس ١٧ آب ٢٠٢٣، ستدخل موجة شديدة الحرارة لبنان وسوريا من جهة البحر، مع رطوبة عالية 92%، فتتحوّل الاجواء الى خانقة ساحلاً وجبلاً لمدة 48 ساعة تقريباً، امّا البقاع فيبقى على حاله، 38-42 درجة.

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