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لبنان
في النبطية... جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد ومحاضر ضبط
Lebanon 24
16-08-2023
|
05:17
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بجولات تفتيشية بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة- المديرية الإقليمية في النبطية على الأفران في بلدات عدشيت وتول ودير الزهراني وبفروة لمراقبة الأفران والكشف على الجودة والوزن والسعر والتأكد من التزام القرارات الصادرة عن الوزارة.
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كما قامت بجولات أخرى في بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل على المؤسسات التجارية وفي مدينة النبطية بمرافقة شرطة البلدية على محال اللحوم الطازجة وقد وجهت إنذارات وتنبيهات لبعض أصحاب المحال بضرورة التزام النظافة وإعلان الأسعار والتبريد تحت طائلة المسؤولية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
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