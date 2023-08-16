وزير التربية قد يغيب عنها.. هل ما زالت جلسة الحكومة غداً قائمة في موعدها؟

علم "لبنان24" أنّ جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً قائمة في موعدها، وأنه في حال تغيّب وزير التربية عباس الحلبي عن الحضور بسبب وفاة والدة زوجته، فإنه سيجري إرجاء البند المتعلق بالتربية إلى جلسة لاحقة على أن يتم درس باقي البنود المُدرجة على جدول الأعمال.

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