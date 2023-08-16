Advertisement

تعليقا على الهجوم على محطة الـ "MTV" والإعلام الحر، كتب ملتقى التأثير المدني على حسابه الخاص على موقع "آكس": "إن إستِهدافُ الإعلام الحُرّ تقويضٌ لسُلطَة الدُّستُور. هو لبنان الكيان يتعرَّضُ لإنقِضاضٍ على جيناتِه التأسيسيَّة".أضاف: "إن الحُريَّة ستنتصر والسِّيادةُ ستَعود، أمَّا التَّاريخُ فيُمهِل ولا يُهمِل! حمى الله لبنان".وأرفق الملتقى تعليقه بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بضرورة فك القيود التي تطوق لبنان والكلمة الحرة لأن " لُبنَان والحُريَّة صِنوان".