انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض بسيط في نسبة الرطوبة وبقاء تكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة بخاصة في المناطق الداخلية (فوق معدلاتها بحدود ال 7درجات) مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر في المناطق الساحلية مع ارتفاع درجات الحرارة الدنيا ما يجعل الحرارة المحسوسة فوق الـ40 درجة خلال الليل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بسبب الرطوبة المرتفعة، تخف وتيرتها نسبيا خلال عطلة نهاية الاسبوع، ومن المتوقع ان يشتد تأثيرها من جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و33 درجة وفي زحلة بين 18 و35 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة بخاصة على الساحل، حيث يزداد الشعور بالحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض بسيط في نسبة الرطوبة وبقاء تكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة.الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، مع عودة الارتفاع في نسبة الرطوبة مما يبقي على الشعور بالحر بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات ،ويتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية خلال الليل.السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة بينما تنخفض في المناطق الجبلية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية.-الحرارة على الساحل من 28 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 23 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 44 درجة.