عثرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب على كمية كبيرة من المواد الاولية المستعملة في تحضير "الكاتو" و"البوظة" منتهية الصلاحية، داخل محل حلويات شهير، في منطقة الغازية.

كذلك، تمّ ضبط كميّة من الأجبان منتهية الصلاحية، وعلى بعضها "عفن" في فرن للخبز والمناقيش.