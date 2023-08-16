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لبنان

نقيب الصيادلة للمتحاورين في ايلول: لا تنسوا مرضى السرطان!

Lebanon 24
16-08-2023 | 06:32
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رأى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم  في بيان، ان "النقص في أدوية السرطان والأمراض المستعصية ، وتفاقم الحالة المتوقعة في الأسابيع المقبلة ، يُحتّم على القادة المتحاورين في ايلول ان يجترحوا حلولا  لتأمين الأدوية، بخاصة لمرضى السرطان".
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 واكد أن" الإستحقاق الرئاسي على أهميّته و الذي تأجّل لأشهر دون أي مبرّر ، يحتمل ربّما بعض التأجيل ، ولكن علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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