حاصبيا... سوري قام بسرقات عدّة وهذا مصيره

أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في بلدة حاصبيا السوري س. س، لقيامه بسرقات عدة في بلدة حاصبيا.



وعلى الأثر، وسلمته للقضاء المختص لاستكمال التحقيقات.

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