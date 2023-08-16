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لبنان

حاصبيا... سوري قام بسرقات عدّة وهذا مصيره

Lebanon 24
16-08-2023 | 06:36
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أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في بلدة حاصبيا السوري س. س، لقيامه بسرقات عدة في بلدة حاصبيا.

وعلى الأثر، وسلمته للقضاء المختص لاستكمال التحقيقات.
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