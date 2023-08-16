"الطاقة": جلسة مشاركة عامة عن إنشاء محطة طاقة شمسية في رأس بعلبك

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أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنه سيتم عقد جلسة مشاركة عامة مخصصة لعرض دراسة تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي لمشروع دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة شمسية مركّزة بقدرة 70 ميغاوات وتخزين طاقوي لمدّة 7 ساعات ونصف في منطقة رأس بعلبك – قضاء بعلبك – محافظة بعلبك الهرمل، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 31 آب في مبنى بلدية رأس بعلبك - قضاء بعلبك.وأشارت إلى أن الجلسة تهدف الى استعراض المكونات والجوانب البيئية للدراسة الممولة من الحكومة الهولندية عبر InvestInternational ، في حضور ممثلين عن الوزارات والبلديات والجمعيات المعنية بالمشروع.ودعت وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع كافة المعنيين بالمشروع إلى الحضور في الموعد المحدد أعلاه للمشاركة في هذه الجلسة.