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لبنان
خبر عاجل عن الكهرباء... هذا ما سيحصل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم
Lebanon 24
16-08-2023
|
06:39
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني "برايم ساوث" ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.
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16/08/2023 15:56:17
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Lebanon 24
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