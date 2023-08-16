خبر عاجل عن الكهرباء... هذا ما سيحصل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني "برايم ساوث" ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

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