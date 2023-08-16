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لبنان

شمعون: لانتخاب رئيس يمثلنا يكون سيادياً واصلاحياً

Lebanon 24
16-08-2023 | 07:24
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان رئيس حزب" الوطنيين الاحرار" النائب كميل شمعون، وعرض معه الأوضاع العامة ، لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية. 
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وبعد اللقاء، قال شمعون:" لقد قمنا بهذه الزيارة اولا للتهنئة بعيد انتقال السيدة العذراء، وثانيا للمناقشة بالاستحقاق الرئاسي، لاننا سنصل الى جلسة برلمانية في مطلع  ايلول المقبل لنرى كيف يمكن ان نجمع الآراء والمواقف للوصول الى انتخاب رئيس ينقذ هذا البلد ، ونبدأ بالبناء من جديد وكل التسميات والتعيينات المطلوبة من حاكم مصرف لبنان، وصولا الى قائد الجيش، وهناك استحقاقات كثيرة لا يمكن المماطلة بها".

اضاف:" كانت زيارة ودية، وتناول البحث كل هذه المواضيع ونتطلع الى ان يكون هناك لحمة بين المسيحيين اولا لنتمكن من انتخاب رئيس يمثلنا، وان يكون سياديا واصلاحيا، ويسعى الى تطبيق اتفاق الطائف واللامركزية الادارية الموسعة والمالية التي هي حاجة ماسة لكل لبنان".

ثم استقبل البطريرك الراعي سفير لبنان في سلطنة عمان وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية في السلطنة. 

كما استقبل السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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