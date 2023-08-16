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لبنان

بري دعا الى جلسة تشريعية غداً

Lebanon 24
16-08-2023 | 07:29
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس في 17 آب الحالي ، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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