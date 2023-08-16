بري دعا الى جلسة تشريعية غداً

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس في 17 آب الحالي ، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

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