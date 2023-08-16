هذا ما طلبته بلدية الشياح من أصحاب المستودعات

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صدر عن بلدية الشياح البيان الاتي: "يطلب إلى جميع أصحاب المستودعات وبالخصوص المستودعات الكائنة في الطبقات السفلية، إيداع بلدية الشياح وبالسرعة القصوى، البيانات والمستندات التالية:- اسم ورقم هاتف مالك المستودع + صورة عن الهوية الشخصية + صورة عن سند التمليك.- اسم ورقم هاتف شاغل المستودع + صورة عن الهوية الشخصية + صورة عن عقد الإيجار.- عنوان المستودع: رقم العقار – الشارع – اسم المبنى.- تحديد الطبقات التي يشغلها المستودع.- خارطة لكل مستودع تبيّن: المداخل – المخارج – المناور – الممرات – توزيع البضاعة – كمية البضاعة – نوع البضاعة المخزنة...- أجهزة الإطفاء: نوعها – صلاحيتها – عددها – توزيعها في أرجاء المستودع.- صورة عن بوليصة التأمين.- صورة عن الترخيص من الجهات المختصة".واكدت ان "كل من يتخلف عن تسليم البيانات والمستندات المشار إليها أعلاه سيتعرض للملاحقة القانونية وسيتمّ إقفال المؤسسة فوراً ،وسيكون مسؤولاً خلال فترة الإقفال عن أي حادث يتعرض له المستودع".