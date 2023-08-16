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لبنان

حماده مستنكراً التعرض للـMTV : الإعلام ركيزة لبنان

Lebanon 24
16-08-2023 | 08:12
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 إستنكر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حماده، في بيان التعرض لمحطة Mtv التي "لطالما كانت في مقدمة المدافعين عن لبنان وسيادته واستقلاله ولم تكن في أي مرحلة طرفا طائفيا أو مذهبيا وإنما استضافت كل المكونات السياسية ومن كل المشارب والأحزاب، فلذلك إن تهديد هذه المحطة غير مقبول على الإطلاق خصوصا أن هذه اللغة يتفوه بها البعض متوعدا ومهددا لم تعد تجدي نفعا مع أي طرف".
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أضاف :"لذلك ننصح من يسيىء للـMtv  ويهاجم الإعلام أن يكف عن هذه الأفعال فنحن ومنذ بداية الحرب الأهلية المؤسفة إلى اليوم، نعتبر الإعلام ركيزة لبنان وصنوانه بمعزل عن انتمائه لهذه الجهة السياسية أو تلك، فلبنان لطالما كان بين أقرانه نموذجا يحتذى بفرادته الإعلامية وتمايزه وحرياته لذلك لن نسمح أبدا أن يتم تهديد محطة لبنانية ووطنية بهذا الأسلوب الذي نعتبره لا يليق بأحد في ظل هذه الظروف المصيرية التي يجتازها لبنان وإدارتها . فنحن بلد يتسم بالتعددية والثقافة والديموقراطية وهذا هو لبنان وسيبقى".
 
فتحية لـMtv وإدارتها ولكل الزملاء قاطبة وإلى كل الإعلام لأي جهة انتمى".
 
وخلص النائب حماده مؤكدا "إننا لا ننسى ولن ننسى يوم أقفل عهد الوصاية والنظام الأمني اللبناني الذي كان قائما آنذاك الMtv وكنا كلقاء ديموقراطي وحزب تقدمي إشتراكي متضامنين إلى جانب هذه المحطة ضد هذا الأسلوب القمعي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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