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لبنان
بري عرض للمستجدات مع المكاري.. ماذا قال عن "تلفزيون لبنان"؟
Lebanon 24
16-08-2023
|
08:28
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كينجي يامادا والوفد المرافق، في حضور السفير الياباني لدى لبنان ماغوشي ماسايوكي حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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كما استقبل رئيس المجلس المديرة التنفيذية لمنظمة" هيومن رايتس واتش" تيرانا حسن يرافقها مديرة مكتب المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط لما فقيه .
وبعد الظهر عرض الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية لا سيما قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه خلال لقائه وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعلام زياد المكاري الذي قال بعد اللقاء :" تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وكان تشديد على إنتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام وبأسرع وقت ".
اضاف:" من ناحية أخرى تناولت مع دولته إمكان تعجيل النقاش بقانون الإعلام الذي ارسلته وزارة الاعلام الى لجنة الإدارة والعدل وتم الإتصال بدوائر البرلمان، وسيبدأ النقاش في مجلس النواب ان شاء الله، لان الأزمة السياسية والإجتماعية تنعكس على الاعلام ، وعلينا ان ننظر ماذا يحصل على السوشيال ميديا، وكيف تتعامل مع كل الاحداث التي تجري، ونحن متفقون على ان الإعلام هو منبر حر وبخاصة أن لبنان بلد الحريات والموضوع غير مطروح للنقاش".
وتابع: "تكلمنا أيضاً عما حصل في تلفزيون لبنان واكدت له أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل ما دمنا موجودين، وهذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وحاضره، ونتمنى ان تكون مستقبله، وأكدنا ان موظفي التلفزيون سوف يأخذون حقوقهم كاملة مثل كل القطاع العام".
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