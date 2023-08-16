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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير لبنان في الجزائر

Lebanon 24
16-08-2023 | 09:47
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير لبنان في الجزائر محمد حسن.
 
وتناول البحث شؤونا مختلفة.
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