"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والتنباك العجمي بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape ، بنتيجة عملية دهم في صبرا والرحاب والبربير والطريق الجديدة وعفيف الطيبي والاوزاعي .وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.