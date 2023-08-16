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لبنان

"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

Lebanon 24
16-08-2023 | 09:49
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات  من السجائر المهربة والمعسل المهرب والتنباك العجمي بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape ، بنتيجة عملية دهم في صبرا والرحاب  والبربير  والطريق الجديدة وعفيف الطيبي والاوزاعي .  
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وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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