Advertisement

لبنان

مولوي بحث مع زواره في أوضاع بلدية بيروت

Lebanon 24
16-08-2023 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1098140-638278031883613388.png
Doc-P-1098140-638278031883613388.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة عبد الله درويش الذي تسلم مهامه كرئيس للمجلس البلدي.
 
وشدد الوزير مولوي خلال اللقاء على الدور الكبير للبلدية في خدمة المجتمع إنمائيا وخدماتيا على الرغم من تقييد الظروف التي يمر بها لبنان للاعمال البلدية بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية، داعيا المجلس البلدي الجديد لمدينة بيروت "أن يضاعف من نشاطه خدمة للمدينة وأهلها بالتعاون مع محافظة بيروت وبالتكافل والتعاون مع القطاع الخاص".
Advertisement
 
بدوره، أكد درويش بإسم المجلس البلدي "وضع خطة لمتابعة كل القضايا العالقة بالتعاون مع محافظ بيروت"، مشيرا الى "ان العمل البلدي هو استمرارية. ونأمل ان نحقق ما يصبو اليه اهالي بيروت".
 
واستقبل الوزير مولوي النائبة عناية عز الدين وبحث معها شؤونا اجتماعية وخدماتية.
 
وعرض مولوي مع النائب فريد البستاني للأوضاع العامة.
 
والتقى الوزير مولوي النائب السابق منصور البون والسفير سيمون كرم فالمطران بولس مطر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:27 | 2023-08-16
12:00 | 2023-08-16
13:06 | 2023-08-16
12:55 | 2023-08-16
12:44 | 2023-08-16
12:32 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24