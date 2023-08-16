مولوي بحث مع زواره في أوضاع بلدية بيروت

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة عبد الله درويش الذي تسلم مهامه كرئيس للمجلس البلدي.وشدد الوزير مولوي خلال اللقاء على الدور الكبير للبلدية في خدمة المجتمع إنمائيا وخدماتيا على الرغم من تقييد الظروف التي يمر بها لبنان للاعمال البلدية بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية، داعيا المجلس البلدي الجديد لمدينة بيروت "أن يضاعف من نشاطه خدمة للمدينة وأهلها بالتعاون مع محافظة بيروت وبالتكافل والتعاون مع القطاع الخاص".بدوره، أكد درويش بإسم المجلس البلدي "وضع خطة لمتابعة كل القضايا العالقة بالتعاون مع محافظ بيروت"، مشيرا الى "ان العمل البلدي هو استمرارية. ونأمل ان نحقق ما يصبو اليه اهالي بيروت".واستقبل الوزير مولوي النائبة عناية عز الدين وبحث معها شؤونا اجتماعية وخدماتية.وعرض مولوي مع النائب فريد البستاني للأوضاع العامة.والتقى الوزير مولوي النائب السابق منصور البون والسفير سيمون كرم فالمطران بولس مطر.