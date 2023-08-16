ماذا قال وزير الماليّة عن حلّ أزمة الكهرباء؟

قال وزير المالية يوسف خليل للـ"أم تي في"، إنّ حلّ أزمة الكهرباء قد يكون من الايرادات المجباة أو من الـ"sdr"، وأضاف "بدنا نضل نحكي ونحكي لنلاقي السبيل الانجع".

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