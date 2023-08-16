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لبنان

ماذا قال وزير الماليّة عن حلّ أزمة الكهرباء؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 10:20
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قال وزير المالية يوسف خليل للـ"أم تي في"، إنّ حلّ أزمة الكهرباء قد يكون من الايرادات المجباة أو من الـ"sdr"، وأضاف "بدنا نضل نحكي ونحكي لنلاقي السبيل الانجع".
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