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لبنان

ما هي ملاحظات نائب رئيس الحكومة على تقرير "ألفاريز ومارسال"؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 10:34
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وجّه نائب رئيس الحكومة كتاباً الى الحكومة بشأن رأيه بالاجراءات الحكومية الواجب اتخاذها بعد تقرير "ألفاريز ومارسال".
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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