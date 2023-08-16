أبو الحسن: المهم اتخاذ قرار سريع يضع حدا لأزمة الكهرباء والمياه

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كتب النائب هادي أبو الحسن عبر منصة "أكس": "سوف تنطفئ الكهرباء بشكل كامل بعد تسليم الشركة المشغلة معملي الزهراني ودير عمار إلى مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة عدم قبض المستحقات، وهذا ما سيفاقم أزمة الكهرباء والمياه".وأضاف: "ليس مهما تقاذف المسؤولية، المهم اتخاذ قرار سريع يضع حدا لهذه الأزمة".