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لبنان

بعد تسمم 6 أشخاص... وزراة الصحة تقفل أحد المطاعم

Lebanon 24
16-08-2023 | 11:24
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اعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة  في بيان، أن "الوزارة تابعت تسمم ستة أشخاص في منطقة قبرشمون إستدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.
 
وبعد إجراء التحقيقات اللازمة والكشف الميداني من قبل فريق طبابة قضاء عاليه التابع للوزارة، تبين من نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها أن التسمم نتج عن تناول طعام ملوث في مطعم "عخاطرك" في منطقة قبرشمون.
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وعلى الأثر، إتخذت طبابة القضاء قرارا بإقفال المطعم المذكور".
 
وذكرت الوزارة "جميع المؤسسات السياحية والمطاعم بضرورة المحافظة على سلامة الغذاء"، مؤكدة أنها "لن تتساهل مع الذين يعرضون صحة الناس للخطر". 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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