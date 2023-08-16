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لبنان

بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل.. هذا ما أعلنته "كهرباء لبنان"

Lebanon 24
16-08-2023 | 11:38
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان عن توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل، وجاء فيه:
 
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كهرباء لبنان

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