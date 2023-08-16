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لبنان

إجتماع لنواب التغيير خلال الساعات الُمقبلة... شكراً "لودريان"

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:00
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بعد الرسالة التي وجهها الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ جان ايف لورديان الى النواب في لبنان والتي من خلالها طرح عليهم سؤالين مباشرين متعلقين بالانتخابات الرئاسية، علم "لبنان 24" ان مجموعة من نواب التغيير ستعقد اجتماعاً عاجلاً خلال الساعات المُقبلة لتحديد موقفها من الرسالة المُشار اليها.
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ووفقاً للمعطيات، لن يكون هناك اي اجتماع موحّد للنواب التغييريين أقله حتى الساعة، كما أن الاجابة على الرسالة الفرنسية ستأتي بـ"المفرق" وبالتالي ستصل الى السفارة الفرنسية في بيروت أكثر من اجابة من نواب التغيير بشأن  اسئلة لودريان.

وبحسب مصدر مطلع فان "غالبية التغييريين سيشددون على ان الانتخابات الرئاسية هي استحقاق لبنانيّ داخليّ أكثر منه فرنسيّ او أجنبيّ موجهين الشكر للودريان على جهوده".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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