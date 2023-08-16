بعد توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني.. ما مصير الكهرباء في مطار بيروت؟

أفادت معلومات "الجديد" أن تزويد مطار بيروت بالتغذية الكهربائية توقف بسبب توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني وهو يعمل على حاليا على المولد الكهربائي حتى نفاد مادة المازوت.

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