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لبنان
بعد توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني.. ما مصير الكهرباء في مطار بيروت؟
Lebanon 24
16-08-2023
|
12:16
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أفادت معلومات "الجديد" أن تزويد مطار بيروت بالتغذية الكهربائية توقف بسبب توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني وهو يعمل على حاليا على المولد الكهربائي حتى نفاد مادة المازوت.
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دير عمار
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