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لبنان

عقوبات أميركية على جمعية لبنانية ورئيسها.. ما علاقتها بـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:25
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فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها كونها تعمل كواجهة لحزب الله في حين تدعي انها جمعية بيئية بحسب نص القرار. 
 
 
 
 
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