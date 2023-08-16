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لبنان

كيف علقت أميركا على أحداث الكحالة.. وماذا قالت عن "الحزب"؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:44
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن حادثة الكحالة التي وقعت الأسبوع الماضي "هي الأحدث في سلسلة أحداث تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بسلامة الشعب اللبناني".

وقالت إن "تدخل القوات المسلحة اللبنانية والإجراءات التي اتخذتها لمنع التصعيد يؤكد الدور الحاسم للجيش في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان". (الحرة) 
 
 
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