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لبنان

رداً على رسالة لودريان.. هذا ما سيقوم به الثنائي الشيعي في الايام المقبلة

Lebanon 24
16-08-2023 | 12:55
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أفادت معلومات "الجديد" أن الثنائي الشيعي سيجيب في الايام المقبلة على رسالة جان ايف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشكل خطي ومعلن. 
 
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