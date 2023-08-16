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لبنان

هل سيشارك "لبنان القوي" في الجلسة التشريعية غداً؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 13:11
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أفادت معلومات "الجديد" أن تكتل لبنان القوي قرر عدم المشاركة في الجلسة التشريعية غداً. 
 
 
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