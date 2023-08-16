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لبنان

وزير الثقافة يلتقي السيدة منى الهراوي

Lebanon 24
16-08-2023 | 13:15
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 التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه، في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، رئيسة "المؤسسة الوطنية للتراث" منى الهراوي، وكانت جولة أفق في شؤون ثقافية عامة.
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