وزير الثقافة يلتقي السيدة منى الهراوي

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه، في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، رئيسة "المؤسسة الوطنية للتراث" منى الهراوي، وكانت جولة أفق في شؤون ثقافية عامة.

Advertisement