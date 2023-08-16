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لبنان

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم على تسعيرته التي تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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