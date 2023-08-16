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لبنان

الجميّل: لم تكن الرسالة الفرنسية موفقة من دون شك

Lebanon 24
16-08-2023 | 13:50
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قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل: "طالما أن حزب الله مُصرّ على مرشحه ومستمر بمنطق الفرض والاستقواء والسلاح والقتل، فبشأن ماذا سنتحاور؟" 
 
وفي حديث للـ"أم تي في"، أكد الجميّل: "أخذنا الموقف القوي اليوم لنضع حدًا لكل المنطق الذي يسير به حزب الله. إن الانتقال في بيان المعارضة إلى المواجهة هو أهم رسالة". 
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وأضاف: "منذ اليوم الأول يحاولون جرّنا إلى طاولة الحوار، أحيانًا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وأحيانا من قبل حزب الله، واليوم أتت المبادرة الفرنسية منفصلة ولكن النتائج قد تصل للمكان عينه".
 
وتابع قائلاً: "لسنا بوارد التهجم على أحد ولكن بالشكل لم تكن الرسالة الفرنسية موفقة من دون شك". 
 
 
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