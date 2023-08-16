المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبر عن المجلس

-أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى البيان التالي :" ان البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبٌر عن المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ولم يطٌلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب بغض النظر عن مضمونه ، واعتبار كأنه لم يصدر وينبغي التذكير بعدم نشر اي بيان باسم المجلس الشيعي ما لم يكن موقعا من رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حصرا".

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