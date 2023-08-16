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لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبر عن المجلس

Lebanon 24
16-08-2023 | 13:47
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-أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى البيان التالي :" ان البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبٌر عن المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ولم يطٌلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب بغض النظر عن مضمونه ، واعتبار كأنه لم يصدر وينبغي التذكير بعدم نشر اي بيان باسم المجلس الشيعي ما لم يكن موقعا من رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حصرا".
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