المطار بدون كهرباء.. نداء عاجل من وزير الاشغال

وجّه وزير الأشغال علي حمية نداء عبر الـmtv بعد توقف التغذية بالكهرباء، وقال: "على المعنيين أن يدركوا أنّ المطار ومرفأ بيروت هما خطان أحمران ويجب تزويدهما بالكهرباء تحت أي ظرف كان"، مشيرا إلى أن "الخطة البديلة التي اعتمدناها مساء اليوم وتقوم على المولّدات هي خطة طوارئ وليست حلًّا مستدامًا".

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