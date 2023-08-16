لهذا المساء... اليكم ما جاء في مقدمات النشرات الاخبارية

Advertisement

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 16/8/2023* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.وعلى ما يبدو فإن الفسحة النسبية من الأمل والرجاء للبنانيين بهذه المرحلة هي فسحة بحرية وأول عناوينها هذا اليوم بالذات: هوTrans-ocean Barents الحفارة البحرية التي وصلت صباح اليوم الى منطقة البلوك البحري: الرقم تسعة لتبدأ أعمال الحفر مطلع أيلول ولمدة ثمانين يوما حاسما لجهة نتائج الإستكشافات وما إذا كانت ستتوج لبنان المأزوم اقتصاديا: بلدا نفطيا.وبالموازاة أنجز المعنيون تجهيز الأرضية التي ستواكب عملية الحفر: من تحضير الخط الجوي في المطار والمسمى خط قانا 96 تخليدا لشهداء مجزرة قانا إلى القاعدة البحرية في مرفأ بيروت بعد إتمام عملية المسح البيئي من قبل الباخرة: جانوس 2 في شباط الماضي.في المجال الرئاسي تتواصل المساعي الفرنسية تحضيرا لزيارة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في إطارها طلبت فرنسا إجابات خطية من النواب حول مواصفات الرئيس وأجندته في الرسالة التي وجهتها عبر سفارتها في بيروت الى رؤساء الكتل والنواب المستقلين.وفي بيان لافت بتوقيته غداة أسئلة لودريان أكدت قوى المعارضة على سياق الدستور حصرا لإنتخاب رئيس للجمهورية معتبرة أن محاولة تحميل رئيس الجمهورية أي التزامات سياسية مسبقة يشكل التفافا على الدستور رافضة الحوار مع محور حزب الله.تشريعيا اكد الرئيس بري على دعوته لجلسة تشريعية غدا تقاطعها عدد من الكتل النيابية.حكوميا اقر مجلس الوزراء موازنة العام 2023 رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي مستهل الجلسة اكد ان حادثة الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيشبإشراف القضاء المختص وان الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها ولكن لا تستقيم من دون تعاون الجميع كاشفا في سياق آخر عن التوجه لتشكيل لجنة لإعادة النظر بقانون النقد والتسليف.وفي سياق آخر اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل من قبل الشركة المشغلة لهما بسبب عدم دفع المستحقات.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي اناليوم خطا لبنان الخطوة الأولى باتجاه الإستثمار الفعلي في ثرواته النفطية والغازية من بوابة حدوده الجنوبية في البلوك رقم (9).العلم اللبناني رفع على منصة الإستكشاف والحفر (TRANSOCEAN) التي رست صباحا في المنطقة البحرية اللبنانية بموازاة وصول أول مروحية إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار بيروت والمخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر.أعمال الحفر ستبدأ خلال عشرة أيام فيما النتائج ستصدر خلال مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر وفق ما أكد وزير الطاقة وليد فياض فيما أعلن وزير الأشغال العامة علي حمية عن تسمية خط الملاحة الجوي بين مطار بيروت وقاعدة التنقيب خط قانا 96 تخليدا لشهداء مجزرة قانا وتأسيسا لمرحلة تعافي لبنان.هذه المواكبة اللوجستية لوصول المنصة يوازيها مواكبة تشريعية حيث أن إقتراح القانون المتعلق بالصندوق السيادي المرتبط بإدارة عائدات هذه الثروة يتصدر جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والمرتقب إنعقادها غدا.على أن بقعة الضوء التي أرستها منصة التنقيب اليوم قابلها تسلل العتمة الكاملة مجددا إلى لبنان بعد إعلان الشركة المشغلة تخليها عن تشغيل معملي دير عمار والزهراني بسبب عدم أخذ مستحقاتها المالية والتي بلغت 83 مليون دولار فقررت تسليم المعملين إلى كهرباء لبنان وإذا لم تستجب الأخيرة فستعمد الشركة المشغلة إلى إطفاء مجموعات الإنتاج العاملة ما يعني إنقطاعا في ساعات التغذية المتوفرة.على خط آخر أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2023 بالاجماع مع بعض التعديلات فيما بلغ عجز الموانة 45 ألف مليار ليرة أب بنسبة 24 بالمئة بعدما كان 18 بالمئة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المناروبات للبنان حفار ينقب عن نفطه، بعد ان ثبت معادلة قادرة على حفظ حقه..فبعد سنين من التضحية والفداء، باتت قانا اسما لحقول النفط بعد ان ارادها العدو الصهيوني مستنقعات دماء، وباتت المعادلة الذهبية – جيش وشعب ومقاومة – حامية للذهب الاسود، فيما صدئ كل التنك السياسي الذي علا صريره لسنوات..وصل الحفار الى البلوك رقم تسعة، لتبدأ حقيقة جديدة طالما أنكرها الجاحدون، وستبدأ الشركة المشغلة – توتال – تركيبه وتجهيزه على أن تكون فاتحة العمل نهاية الشهر الجاري، ونتيجة الاستكشاف خلال اشهر ثلاثة..من منصة الحفر الى مطار بيروت، فتح خط جوي لطوافات الشركة المشغلة، اسماه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية – خط قانا ستة وتسعين، حفظا للدماء التي سالت في قانا في ذالك العام على ايدي العدو الصهيوني، وكانت وقودا لانتصارات اليوم، وتقديرا للمقاومة التي غيرت في ذلك التاريخ كل المعادلات، وفعلتها اليوم . فاستبشر الوزير حمية ومعه زميله وزير الطاقة وليد فياض بالزمن الجديد الذي يدخله لبنان، ومعادلاته الممكنة التي قد تغير وجهه الاقتصادي وتجب عنه الازمات ..في الازمات اليومية اقرت حكومة تصريف الاعمال موازنتها للعام الفين وثلاثة وعشرين على العتمة المستجدة التي افتعلتها الشركة المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار، في عز اشتداد موجة الحر والرطوبة التي تضرب لبنان، فلم تستطع تلك الشركة التي راكمت ارباحا خيالية لسنوات ان تصبر على اللبنانيين لايام، بالمقابل تقوم الحكومة ومصرفها المركزي بتوزيع الدولارات على شركات اخرى اطفأت معملي الذوق والجية منذ سنوات، وتمنع اي دولار عن الشركة المشغلة للزهراني ودير عمار ..اما معامل الانتاج السياسية فقد حملت خطوط توترها العالي الرسالة التي وزعها جان ايف لودريان على ممثلي الكتل النيابية، والتي حملت اسئلة معروفا مضمونها، غير موفق اسلوبها ..=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيفي انتظار فرصة جديدة يستثمر فيها المحرضون السياسيون والاعلاميون في دماء الناس، قبل ان يكملوا حياتهم كأن شيئا لم يكن، هدأت امنيا بصورة مرحلية، لينصب الاهتمام في المرحلة الراهنة على سلسلة عناوين سياسية واقتصادية وحياتية. العنوان الاول، الاستحقاق الرئاسي، في ضوء التطور المتمثل بالرسالة الفرنسية الى النواب اللبنانيين، المطالبين بالاجابة خطيا على مجموعة من الاسئلة قبل نهاية آب. العنوان الثاني، المسار القضائي والسياسي لتقرير التدقيق الجنائي، الذي رسم الحدود بين مرحلتي الافلات من العقاب والمحاسبة، والذي يتعرض يوميا لحملة تشويه من المتضررين. العنوان الثالث، الحركة العائدة الى ساحة النجمة والسراي، على مستوى جلسة تشريع الضرورة غدا، وابرز بنودها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، والجلستين الحكوميتين الي اقرت اولهما اليوم موازنة 2023 بعد طول تأخير. العنوان الرابع، الخبر غير الصادم، عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، وبالتالي وقف تزويد المشتركين بالكهرباء بصورة نهائية، بسبب عدم دفع الدولة اللبنانية مستحقات الشركة المشغلة بالعملة الاجنبية. اما العنوان الخامس والاهم، فتسارع الخطوات على مستوى بدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، حيث أعلنت شركة توتال إنيرجيز، عن وصول منصة الحفر إلى الرقعة، على بعد حوالى 120 كيلومترا من بيروت في المياه.=======* مقدمة نشرة أخبار الـ أم تي فيهل يسير جان ايف لودريان على خطى باتريك دوريل ؟ أي ان أخطاءَه في مقاربة الملف اللبناني ستصل الى مستوى أخطاء دوريل في التعاطي بالملف ؟الوقائعُ بدأت تشير الى ذلك . لودريان أرسل كتاباً الى النواب طالبا منهم الاجابة عن سؤالين قبل نهاية شهر آب ، وذلك تمهيدا للقاء حواري في ايلول .مضمون الكتاب اثار عاصفةَ انتقادات لدى النواب الذين رأوا انه يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية .وجاء الرد الاقسى من المعارضة التي تداعت الى اجتماع رفضت خلالَه مبدأ التحاور مع حزب الله وحلفائه ، مؤكدة انه آن أوان الحسم وانه لم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرةِ حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد . فبعد هذا التطور المِفصلي :ماذا سيفعل لودريان وكيف سيتصرف ؟ هل سيأتي الى لبنان ام انه سيفضل البقاء حيث هو طالما ان مسعاه فشل قبل ان يبدأ ؟ والاهم: ماذا تقصد قوى المعارضة بقولهِا انه آن أوان الحسم ؟ وهل هي قادرة حقا على الحسم ، ام ان الامر مجرد تهويل لا اكثر ولا اقل ؟ماليا، الحكومة اقرت بعد جهد جهيد موازنة ال 2023. اللافت في الامر ان عجز الموازنة ارتفع من 18،5 في المئة الى حوالى 24 في المئة، وذلك نتيجة طلب بعض الوزراء تعديل موازناتهم. فماذا ستفعل لجنة المال والموازنة بعد اقرار الحكومة الموازنة ؟هل ستدرسها وتقرها، ام تعتبر انه لا لزوم لذلك وخصوصا انه لم يبق من السنة المالية 2023 سوى ثلاثة اشهر بعد احتساب المدة الزمنية التي يستلزمها درس الموازنة في لجنة المال؟توازيا، ملف الكهرباء عاد الى الواجهة من جديد. فمعملا دير عمار والزهراني اوقفا انتاج ساعات الكهرباء الست، فعدنا الى مرحلة الصفر انتاج. والازمة الكهربائية قد تستمر، لأن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لن يوافق على صرف اي مبلغ من الاحتياطي ويصر على وجود تشريع للصرف مرفقا باقرار اصلاحات جذرية تؤكد اعادة الحكومة الاموال للمصرف المركزي. فهل يعني هذا اننا سنعود الى العتمة الشاملة لفترة طويلة ، طالما ان الحكومة والبرلمان يتهربان من اقرار تشريع للصرف؟=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيأمام الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييريين اياما، لا تتعدى مبدئيا الاسبوع الاول من ايلول للاجابة على سؤالين طرحهما جان ايف لودريان، الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص بلبنان، يتعلقان بملف رئاسة الجمهورية، تمهيدا لما اسمته فرنسا طاولة مستديرة لنقاش لبناني لبناني.الاجابة على نص الرسالة، لم يحتج بالنسبة لبعض القوى اياما، اذ اعلن واحد وثلاثون نائبا تحت اسم نواب المعارضة رفضهم اي حوار مع حزب الله وحلفائه، لعدم جدواه ، داعين جميع قوى المعارضة للاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية .بيان المعارضة، تلاه اعلان رئيس تكتل الجمهورية القوية جورج عدوان ان الرسالة الفرنسية تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، التي تبقى حجر الزاوية في التعاطي مع الدول .فماذا يفهم من الاجابتين؟الأكيد ان قوى المعارضة لن تحضر الى قصر الصنوبر لمحاورة حزب الله ، واقصى ما يمكن أن تقوم به هو نقاش الملف مع الفرنسيين فقط .على هذا الاساس، عودة الى النقطة الاهم في كل الملف الرئاسي :هل دعوة لودريان موافق عليها من واشنطن ومن الرياض ؟ ام هي مجرد دعوة عفوية من الموفد الرئاسي الفرنسي, بحسب متابعين للقاء الدول الخمس في الدوحة كان سبق واستغربوا لماذا لم يسأل لودريان اللبنانيين اصلا عن رأيهم خلال محادثاته في تموز ؟=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدوفي الرسالة المعزولة من رؤوسها المسنونة فإن الموفد الفرنسي لم يأت على ذكر العواقب وترك الاجوبة اختيارية.وعلى هذا المبدأ رد عليه واحد وثلاثون نائبا معارضا لكن مضمون ردهم قطع الى الضفة الابعد مدى وقارع المبعوث الفرنسي بالسلاح.وقال بيانهم ان الحوار مع حزب الله وحلفائه عديم الجدوى وحذر من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة الحزب ، محتفظين بحقهم وواجبهم في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة.واعتبر المعارضون شكل التفاوض الوحيد المقبول،هو الذي يجريه الرئيس بعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية،واما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين منطق ربط النزاع. المعارضون صعدوا وعلوا السقوف وهو يندرج في اطار التعجيز الاكثر تعقيدا من التعطيل , التغييريون لم يصطفوا مع المعارضين لكنهم سيبلغون لودريان باجوبتهم , الثنائي الشيعي يدرس الرسالة وسيجيب على الاسئلة خطياواما التيار فدراسته اعمق من الجميع وتطال اصول الدولة وكنوزها ارضا وبحرا , ورئيس التيار جبران باسيل سينصب خيمة على شاطىء الناقورة للتعبئة الفورية.ويراهن باسيل على صناديق البلد ولا مركزيتها الادارية والمالية ويبقيها رهن الحوار مع حزب الله الذي يبدو انه بات في مواقع متقدمة جدا على ما تؤكد مصادر الجديد.وتلفت المصادر الى ان كل ما يطلبه رئيس التيار موجود بمشاريع قوانين واقتراحات في مجلس النواب...واذا ما اراد باسيل الدفع لاقرارها فإن حواره مع حزب الله سيمر حكما من قنوات الرئيس بري ."وفي الاعادة .. إفادة" للطرفين حيث تتكرر مرحلة التحاصص وتتوزع الدولة خسارات متناثرة لنعود بعد خمسة عشر عاما مقبلة كما اليوم : "دولة منهوبة وعلى العتمة".والضوء الوحيد الطالع من بحرها اعلن عنه صباحا لدى وصول منصة الحفر وقد اعتمد وزير الاشغال علي حمية تسمية الخط الجوي لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر بخط قانا 96 رمزا لضحايا مجزرة قانا والذين لم يحصل ذووهم او لبنان على حقوقهم وهم الذين قضوا بمجزرة اسرائيلية تحت علم الامم المتحدة.وما خلا هذا النور المتوقع فيضه من الخط قانا فإن لبنان مخطوف الى الظلام حيث إنطفأت كهرباء الدولة عند الخامسة مساء بما فيها المرافق العامة وتوقفت معها محطات المياه الرئيسية...