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لبنان

الترخيص بإنشاء نقابة لمزارعي نبتة القنب... هذا ما طالب فيه الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان

Lebanon 24
16-08-2023 | 14:40
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صدر عن "الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان" الآتي:
 
عقد اجتماع موسع في مدينة الهرمل في حضور رئيس الاتحاد يوسف محي الدين وامين عام الاتحاد ماجد سعيفان، ونواب رئيس الاتحاد النقابي نجيب فارس وجوزيف رحمة، إضافة الى العديد من الفعاليات النقابية الزراعية وممثلي عن العائلات والعشائر في منطقة بعلبك الهرمل".
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ودعا المجتمعون إلى "الأسراع في تسمية رئيس واعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب تحت سلطة مجلس الوزراء والمباشرة بإعداد المراسيم التطبيقية والتنظيمية".

كما وشددوا على "تمثيل منطقتي البقاع وبعلبك الهرمل من خلال الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان تمثيلًا فاعلا ووازنا في السلطتين التقريرية والتنفيذية".

وطاليوا "وزير العمل ببت طلب الترخيص بإنشاء نقابة لمزارعي نبتة القنب".

وتوافق المجتمعون على تشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع المعنيين للاسراع بتنفيذ مضمون هذه المطالب.
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