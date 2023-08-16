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لبنان

الحسن: مطار بيروت لم يطفئ أنواره

Lebanon 24
16-08-2023 | 16:45
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أكد مدير عام الطيران المدني رئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن لقناة "الجديد" أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديم ومطار بيروت لم يطفئ أنواره.
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فادي الحسن ل"الجديد": الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديم ومطار بيروت لم يطفئ أنواره
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