الحسن: مطار بيروت لم يطفئ أنواره

أكد مدير عام الطيران المدني رئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن لقناة "الجديد" أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديم ومطار بيروت لم يطفئ أنواره.

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