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لبنان

الحفّارة استكشافية

Lebanon 24
16-08-2023 | 17:14
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فُهم أن الحفارة التي وصلت للحفر في البلوك 9، هي استكشافية، لمعرفة وجود الغاز وكمياته، ثم يأتي الدور لحفارة الاستخراج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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17/08/2023 00:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الحفارة

بلوك 9

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