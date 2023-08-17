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لبنان
"الحزب" لن يكون وسيطا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-08-2023
|
01:30
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في ظل الحوار القائم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والإيجابية التي يشيعها الطرفان اعلاميا، يبدو أن أمام "التيار" مهمة جديدة صعبة، هي التواصل مع باقي المكونات السياسية وتحديدا "قوى الثامن من اذار".
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وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" ابلغ "التيار" انه لن يكون وسيطا بينه وبين افرقاء "الثامن من اذار"، واذا كانت "ميرنا الشالوحي" ترغب في اقرار بعض التعديلات والاصلاحات، عليها الاتفاق مع باقي القوى وليس فقط مع الحزب.
وتشير المصادر الى ان التواصل لم يعد مقطوعا بين "التيار" و"تيار المردة"، لكنه لم يصل الى المستويات العليا، لذلك فإن عقد تسوية جدية سيحتاج الى جهود مضاعفة، لا يبدو ان اي طرف جاهزا للقيام بها حاليا.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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