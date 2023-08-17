تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة... هذا ما اعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه 5 بيانات جاء فيها:1-ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخي 17 و20/8/2023، إعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة- اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.2-ستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 8/8/2023 ولغاية 17/8/2023 من الساعة 8.00 حتى الساعة 10.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.3- ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7/8/2023 ولغاية 6/9/2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.4- ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارًا من 4/8/2023 ولغاية 21/8/2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.5 - ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3،4،11، 12، 19 و20/ 8/2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.